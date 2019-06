1 Phil Collins wird gegen 20.30 Uhr auf der Bühne der Mercedes-Benz-Arena erwartet. Foto: dpa

Erstklassig ist die Musik, die am Mittwoch im Zweitliga-Stadion des VfB erklingt: Weltstar Phil Collins spielt in Stuttgart sein erstes von fünf Konzerten in Deutschland. Etwa 40 000 Fans werden erwartet. Es gibt noch Karten.

Stuttgart - Auf der Setliste stehen Klassiker aus fast jeder Phase einer außergewöhnlichen Karriere. Der 68-jährige Phil Collins kann nicht mehr selbst das Schlagzeug spielen – diesen Platz nimmt nun sein 18-jähriger Sohn Nicholas ein. In Wien, wo der britische Superstar am Sonntag mit seiner „Still-Not-Dead-Yet“-Tour gastierte, hat der Junior laut „Kurier“ bewiesen, „dass er dem Papa dabei auch in so jungen Jahren in nichts nachsteht“.

Der Senior ist gesundheitlich angeschlagen. Nach einer Rücken-OP ist, worüber er in Interviews offen spricht, sein rechter Fuß taub. Auf einen Stock ist Phil Collins angewiesen. Sein Konzert wird er im Sitzen verbringen. Bei der Fülle seiner Hits – von „Against All Odds“ bis „Another Day in Paradise“, von einer 14-köpfigen Band zum Teil mit Funky-Bläsersätzen sehr modern arrangiert – dürfte es das Publikum von den Sitzen reißen.

Phil Collins wird gegen 20.30 Uhr die Bühne betreten

Sitzplatzkarten zum Preis von 93,75 Euro bis zu 162,75 Euro gibt es für diesen Mittwoch, 5. Juni, in der Mercedes-Benz-Arena noch. Ausverkauft sind die „günstigen“ Karten für 76,50 Euro sowie die „Golden-Circle“-Sitzplätze für 253 Euro. Stadionöffnung ist am Mittwoch um 17 Uhr. Um 18.45 Uhr treten Mike & the Mechanics als Vorgruppe auf. Phil Collins soll laut Plan gegen 20.30 Uhr beginnen. Bis 23 Uhr muss er fertig sein.

Wichtig für Fans: Mitbringen darf man Gehhilfen, Sitzkissen und alkoholfreie Getränke im Karton bis maximal 0,25 Liter. Nicht erlaubt sind unter anderem: Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Glas und Dosen, Speisen, Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, Stative, Videokameras, Klappstühle, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben

Auch wenn das Konzert nicht ausverkauft ist, dürften die Parkplätze knapp werden. Die Stadionline U 11 fährt bis zum Neckarpark, die Buslinie 56 ebenso.

Die Setliste der Tour

Hier die Titel, die auf dem Tourplan von Phil Collins stehen:

1.Against All Odds

2.Another Day in Paradise

3.I Missed Again

4.Hang in Long Enough

5.Throwing It All Away

6.Follow You Follow Me

7.Can’t Turn Back the Years

8.Inside Out

9.Who Said I Would

10.Separate Lives

11.Drum Trio

12.Something Happened on the Way to Heaven

13.You Know What I Mean

14.In the Air Tonight

15.You Can’t Hurry Love

16.Dance Into the Light

17.Invisible Touch

18.Easy Lover

19.Sussudio

Zugabe:

Take Me Home