15 Wollen die Wende zum Guten schaffen: Stürmer Sasa Kalajdzic und Trainer Pellegrino Matarazzo. Foto: imago/Eibner/Hahne

Es geht um alles oder nichts. Die nächsten Monate entscheiden darüber, ob der VfB Stuttgart den Klassenverbleib in der Bundesliga schafft. Wir blicken auf das Restprogramm.















Link kopiert

Stuttgart - Die Ausgangslage ist prekär: Nach der zweiwöchigen Pause steht der VfB Stuttgart nach 20 Bundesliga-Spieltagen und fünf Partien ohne Sieg und eigenes Tor auf dem vorletzten Platz. Es ging nach dem 0:2 gegen den SC Freiburg im Landesduell ins Trainingslager nach Marbella, um an den Schwächen zu arbeiten. In dieser Woche läuft die Vorbereitung in Stuttgart auf das so wichtige Heimspiel an diesem Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr).

Die große Frage: schafft das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo die Wende zum Guten – kurzfristig gegen die Eintracht und dann im gesamten Verlauf der restlichen Saison? Es geht um nicht weniger als den Klassenverbleib und damit um alles oder nichts.

Wir blicken auf das Restprogramm des VfB in der Rückrunde. Viel Spaß mit unserer Bildergalerie!