Night of the Proms in Stuttgart

23 „This is the Life": Amy Macdonald bei der „Night of the Proms" in der Stuttgarter Schleyerhalle

In der Schleyerhalle haben am Donnerstagabend 6000 Fans die „Night of the Proms" zurückbegrüßt und bestens gelaunt zu Walzer, Pop und Disco-Funk getanzt.















Endlich ist sie wieder da: Nach dreijähriger Pause hat die „Night of the Proms“ am Donnerstagabend ihr Stuttgarter Bühnencomeback gefeiert – und einmal mehr funktionierte der 1985 ins Leben gerufene Mix aus Pop-Hits und Klassik-Evergreens vorzüglich. Dvóraks „Ungarischer Tanz Nr. 5“ sorgte früh für prächtige Stimmung, zum Strauss-Walzer „An der schönen blauen Donau“ füllte sich das Parkett der Schleyerhalle mit tanzenden Paaren; der „Superman March“ von Filmmusik-Altmeister John Williams taugte dem Antwerp Philharmonic Orchestra prächtig, um seine ganze Streicher- und Bläserwucht zu entfesseln.

T’Pau, Nik Kershaw, Kool & The Gang, Amy Macdonald

Dazu servierten Popstars von einst und heute Hits am Fließband: Carol Decker, Stimme von T’Pau, glänzte mit „China in your Hands“, der amerikanische Songwriter Matt Simons mit „Catch & Release“, Nik Kershaw mit dem Hit-Drilling „The Riddle“, „Wouldn’t it be good“ und „I won’t let the Sun go down on me“.

Für ein flottes Finale einer stimmungsvollen Pop-Klassik-Revue sorgte schließlich das Disco-Funk-Quartett Kool & The Gang. Unangefochtene Publikumslieblinge aber: Amy Macdonald mit „This is the Life“ sowie die englische Saxofonistin YolanDa Brown: 2019 bereits im Bix gefeiert, begeisterte sie nun auch auf großer Bühne mit musikalische Extraklasse und anspringender Empathie.