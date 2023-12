Night of the Proms: Glamouröse Feier von Klassik und Pop

Night of the Proms

11 Die dänische Sängerin Aura Dione bringt viel Temperament auf die Bühne Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Aura Dione tanzt, James Morrison spielt Gitarre und Anastacia singt das Cello: The Night of the Proms war in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle zu Gast.











Nicht lange dauert es, da drehen sich die Paare im Dreivierteltakt vor der Bühne und der ganze Saal, mit allen Lichtern, die er finden kann, schwingt mit. Johann Strauss Jr., der Walzerkönig, steht auf dem Programm in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Dort wird am Dienstagabend The Night oft he Proms gefeiert, die Show, die ungemein erfolgreich seit weit mehr als 30 Jahren populäre und klassische Musik zusammenbringt. 8000 Menschen sind gekommen, um das zu erleben, und der kleine Ausflug nach Wien, den das Antwerp Philharmonic Orchestra so früh am Abend schon unternimmt, ist nur der erste unter vielen Höhepunkten, die sich schließlich zu einem mitreißend großen Finale steigern.