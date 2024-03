1 Wie es zu der Bluttat kam, ist nach wie vor unklar. Foto: dpa/Sina Schuldt

In der Nacht auf Freitag erschießt ein Bundeswehrsoldat an zwei Tatorten in Niedersachsen vier Menschen, darunter ein Kind. Das Motiv bleibt weiter unklar.











In Niedersachsen hat ein Bundeswehrsoldat in der Nacht zum Freitag vier Menschen erschossen. Unter den Toten sei ein drei Jahre altes Kind, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Verden. Die Tatorte liegen demnach in den Gemeinden Scheeßel und Brockel.