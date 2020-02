1 Ab Sonntagnachmittag wird es wegen Orkan „Sabine“ ungemütlich in Deutschland. (Symbolbild) Foto: imago images / rheinmainfoto/via www.imago-images.de

Orkan „Sabine“ kommt auf Deutschland zu – mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Alle wichtigen Entwicklungen und Ereignisse zum Sturm finden Sie in unserem Newsblog.

Stuttgart - Sturmtief „Sabine“ erreicht den Südwesten am Sonntagnachmittag. Im Tagesverlauf entwickelt sich der zunächst schwache Südwestwind zu starken, stürmischen Böen. Im höheren Bergland ist den Meteorologen zufolge dann mit Sturmböen zu rechnen, auf den Schwarzwaldgipfeln mit orkanartige Böen, am Feldberg mit Orkanböen. In der Nacht zum Montag soll sich die Lage zuspitzen: Starker bis stürmischer Wind aus Südwest, ab den frühen Morgenstunden möglicherweise orkanartige Böen auch in den Niederungen mit einer Windstärke bis zu 120 Kilometern pro Stunde.

Über alle wichtigen Entwicklungen und Ereignisse rund um den Orkan informieren wir Sie in unserem Newsblog.