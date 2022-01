So lief das erste Training von Tiago Tomás

Stuttgart - Sein erster Versuch ging weit daneben. Etwas überhastet verzog Tiago Tomás beim Trainingsspiel für seinen neuen Club seinen ersten Schuss auf das Gehäuse. Nicht nur in dieser Szene weckte der Portugiese Erinnerungen an einen seiner Vorgänger beim VfB mit der Rückennummer 18, dem er auch von der Statur her ähnelt.

Wie auch Cacau präsentierte sich Tomás beim Start in die Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker) laufstark, wendig, trickreich, mit guten Anlaufverhalten und einem gewissen Zug zum Tor. Es wurde schnell deutlich, dass der Portugiese voll im Saft steht und dem Club sofort helfen kann. Sein Premierentor ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Abwehrchef Waldemar Anton wurde von Tomás gepresst, der Ball erobert, das Tor trocken erzielt. Wenige Sekunden später folgte noch eine passgenaue Vorlage auf Enzo Millot, der nur noch den Fuß hinzuhalten brauchte.

Diese Qualitäten soll Tomás ab sofort auch in der Bundesliga einbringen. Gelingt es, wird der VfB schwerer ausrechenbar und Zielspieler Sasa Kalajdzic nicht nur von der linken Seite mit den Vorlagen von Borna Sosa gefüttert, sondern auch vom rechten Flügel, wo Tomás beheimatet ist. Damit die beiden gleich Tuchfühlung aufnehmen konnten, sortierte Matarazzo Kalajdzic und den Neuzugang in einem Team für die Spielformen ein.

Sosa, Nartey, Schock und Tibidi fehlen

Bei den abschließenden Torschussübungen zeigte Tomás, dass er weiß, wie man sich vom Gegenspieler löst und Treffer erzielt. Auch wenn sein Gegenspieler nur Co-Trainer Peter Perchthold war, wurde ersichtlich, dass der Angreifer seinen bisher drei Saisontreffern in dieser Saison in Portugal weitere im VfB-Dress folgen lassen möchte.

An diesem Dienstag geht es für die Weiß-Roten weiter mit der Trainingswoche. Dann auch wieder mit Alexis Tibidi, der wegen eines persönlichen Termins fehlte und morgen wieder einsteigen wird. Das gilt auch für Florian Schock, der einen Trainingseinsatz beim VfB II und dadurch heute frei hatte. Offen ist, ob dann auch Borna Sosa (Zahn-OP), und Nikolas Nartey (Knieprellung) wieder dabei sein werden. Das Duo fehlte zum Wochenstart. Lilian Egloff war ebenfalls nicht im Teamtraining, drehte mit Athletiktrainer Martin Franz Runden auf dem Trainingsgelände.

