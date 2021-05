Flixtrain fährt ab Donnerstag wieder Stuttgart an

1 Abfahrten gibt es bis zu viermal täglich. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat Flixtrain seinen Zugverkehr seit rund einem halben Jahr eingestellt. Nun fährt der Bahn-Konkurrent wieder Stuttgart an – mit weniger Stopps, dafür aber auch schneller.

Stuttgart - Die Deutsche Bahn in Stuttgart bekommt wieder mehr Konkurrenz. Ab Donnerstag, den 27. Mai, fährt das Zugunternehmen Flixtrain erneut mit mehreren Verbindungen die Landeshauptstadt an. Vor mehr als einem halben Jahr hatte Flixtrain den Betrieb wegen der Coronavirus-Pandemie deutschlandweit eingestellt. Zu unrentabel seien die Zugfahrten geworden. Nun will das Unternehmen großflächig angreifen.

Für Stuttgart bedeutet das: Insgesamt werden sieben Städte per Flixtrain erreichbar sein, darunter Frankfurt, Erfurt und Berlin. Abfahrten gibt es bis zu viermal täglich, Tickets sind ab 4,99 Euro buchbar, sagt eine Sprecherin auf Anfrage und weiter: „Von Stuttgart nach Berlin fährt Flixtrain in rund sechs Stunden, nach Heidelberg in etwa 45 Minuten.“

Zwei Haltestellen für Züge des deutschen Unternehmens fallen allerdings zum Neustart weg. Wegen veränderter Bahntrassen hält Flixtrain nicht mehr in Gotha und Eisenach. Dafür habe sich die Fahrtzeit zwischen Berlin und Stuttgart je nach Verbindung um bis zu eine Stunde verkürzt, so ein Sprecher.

Vorgezogener Neustart – warum?

Ursprünglich war ein Neustart von Flixtrain in Baden-Württemberg an einem nicht näher bestimmten Tag im Juni geplant gewesen. Auf Twitter posteten jedoch mehrere User, dass sie die grünen Züge bereits jetzt auf den Gleisen in Stuttgart gesehen hätten.

Warum also der vorgezogene Neustart? Es habe einfach schneller geklappt, erklärt der Sprecher. Außerdem: „Die Impfungen gehen inzwischen gut voran, die Menschen werden sehr bald wieder reisen wollen und das auch können“, ergänzt seine Kollegin. „Ein deutsches Bahnnetz muss mehr Wettbewerb, mehr unterschiedliche Angebote beinhalten. Dafür sorgen wir.“

Flixtrain wirbt damit, im Gegensatz zur Konkurrenz einen garantierten und kostenlosen Sitzplatz für alle Fahrgäste anzubieten. Außerdem fahre man zu 100 Prozent mit Ökostrom. In den Zügen gilt wegen der Coronavirus-Pandemie wie auch bei Deutscher Bahn und Co. eine Maskenpflicht.