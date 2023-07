Neustadt an der Weinstraße

1 Laut Polizei wurde der 16-Jährige von einem Erziehungsberechtigten auf dem Revier abgeholt. Foto: Phillip Weingand / STZN/geschichtenfotograf.de

Der betrunkene Jugendliche wird in der Nacht zum Montag im rheinland-pfälzischem Neustadt an der Weinstraße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle aus dem Verkehr gezogen. Auf der Rückbank erwartet die Polizei eine Überraschung.









In Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) hat die Polizei einen betrunkenen 16-Jährigen mit zwei Prostituierten im Auto aus dem Verkehr gezogen. Wie die örtliche Polizei mitteilte, unterzogen Beamte das Fahrzeug, eine Mercedes G-Klasse, in der Nacht zum Montag einer allgemeinen Kontrolle. Der 16-Jährige Landauer saß zu diesem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz, auf der Rückbank laut Polizei „zwei Damen eines nahegelegenen Etablissements“.