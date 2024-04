Warum Ikea einen Laden in der Innenstadt eröffnet

Gerber in Stuttgart

1 Es gibt unter anderem schon Planungsstudios in Berlin und München. Foto: Ikea

Das schwedische Unternehmen Ikea möchte in diesem Jahr auf 450 Quadratmeter ein neues Planungsstudio in Stuttgart eröffnen – mitten in der Stadt.











Der schwedische Möbelriese Ikea erweitert sein Angebot und hat ein neues City-Format geschaffen – das sogenannte Planungsstudio. Unter anderem in Berlin, München und Ravensburg gibt es sie schon. In Köln und Stuttgart werden voraussichtlich noch in diesem Jahr weitere Standorte eröffnen.