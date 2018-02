Neuhausen 18-Jähriger flüchtet vor Polizei

Von va 28. Februar 2018 - 12:30 Uhr

Die Polizei hat in Neuhausen einen 18-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Foto: dpa

Ein 18-jähriger Autofahrer entdeckt in Neuhausen einen Polizeiwagen, wendet und fährt davon. Als die Beamten die Verfolgung aufnehmen, gibt er Gas.

Neuhausen - Ohne Führerschein ist am späten Dienstagabend ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer in der Lettenstraße in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, hatte der junge Mann gegen 23 Uhr auf Höhe der Kirchstraße eine Polizeistreife entdeckt. Daraufhin wendete er sofort seinen Wagen und fuhr davon. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, gab der 18-Jährige Gas. Bei seiner Flucht überfuhr der junge Mann laut der Polizei mehrere Kreuzungen mit hoher Geschwindigkeit.

Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es laut der Polizei zu keinen gefährlichen Situationen für andere Verkehrsteilnehmer. In der Adenauerstraße gab der Peugeot-Fahrer schließlich auf und hielt am Fahrbahnrand an.

Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass es in dem Fahrzeug streng nach Marihuana roch. Eine anschließende Überprüfung des 18-Jährigen bestätigte den Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein und ein Bußgeldbescheid wegen Drogen im Straßenverkehr, Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot.