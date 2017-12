Neuffen Kinder verursachen Karambolage

Von va 19. Dezember 2017 - 13:45 Uhr

Wegen eines Schneeballs ist am Montag in Neuffen ein Unfall passiert. Foto: dpa

Weil zwei Jungen einen Schneeball auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen haben, hat es am Montagnachmittag in Neuffen ordentlich gekracht.

Neuffen - Zwei Buben haben am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in Neuffen (Kreis Esslingen) einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde und ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstand.

Die beiden Zwölfjährigen hatten einen Schneeball auf einen vorbeifahrenden Mercedes Geländewagen geworfen. Der 63-jährige Mercedes-Fahrer erschrak dadurch so sehr, dass er eine Vollbremsung einleitete.

Eine 43 Jahre alte VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck des Mercedes. Obwohl die beiden Jungen nach ihrem fatalen Schneeballwurf sofort davon rannten, konnte der 63-Jährige die Kinder noch einholen, zurück zur Unfallstelle bringen und zur Rechenschaft ziehen.