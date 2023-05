1 Unfall oder Mord? Professor Syn Schmitt nutzt Simulationen, um die Frage zu beantworten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der „Fall Badewanne" ist komplex. Zum dritten Mal ist der Tod einer Seniorin vor Gericht. Stuttgarter Forscher haben eine Schlüsselrolle. Die Frage: War es Mord oder ein Justizirrtum?









Immer wieder geht es um dieses eine Foto: Die tote Seniorin Lieselotte Kortüm liegt kopfüber in der vollgefüllten, blau gekachelten Badewanne. Sie ist bekleidet, Kopf und rechte Körperhälfte sind unter Wasser, das linke Bein liegt über der Badewannenbrüstung. Am 28. Oktober 2008 wurde die 87-Jährige so von einer Mitarbeiterin des Pflegedienstes aufgefunden, in ihrer Wohnung im oberbayerischen Rottach-Egern am Tegernsee.