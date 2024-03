1 In Fellbach eröffnet nun ein Waschsalon mit Selbstbedienung. Foto: Eva Herschmann

Nicht nur in Großstädten gibt es schmutzige Wäsche, und künftig ist auch der Rems-Murr-Kreis kein schwarzer Fleck mehr. Andernorts stehen die Kunden vor den Salons Schlange. Demnach stehen die Chancen wohl gut.











Link kopiert



In der Waschmittelwerbung sind Waschsalons ein beliebtes Objekt. Viele erinnern sich vielleicht noch an jenen Werbespot aus dem Jahr 1985, in dem sich einer ansehnlicher junger Mann im Waschsalon bis auf die Boxershorts auszog und darauf wartete, dass seine Jeans gewaschen werden. Einer dieser Salons schaffte es sogar als Kulisse auf die Leinwand in dem Film „Mein wunderbarer Waschsalon“, und im Fernsehen läuft seit Jahren „NightWash“, StandupComedy aus einem Kölner Waschsalon.