Neues Schwimmbad für Stuttgart: Darum erhält der SV Cannstatt 8,7 Millionen Euro

1 Der SV Cannstatt will sich weiter entwickeln und plant ein neues Lehrschwimmbad auf dem Vereinsgelände. Foto: asp Architekten

Der Traditionsverein will auf seinem Vereinsgelände Mombach ein neues Lehrschwimmbad bauen. Das Projekt, das insgesamt 9,56 Millionen Euro kostet, soll bis 2027 realisiert werden.











In die Neckarvorstadt kommt – was Städtebau und Infrastruktur angeht – Bewegung. Das liegt nicht nur daran, dass der Cannstatter Stadtteil im vergangenen Jahr als Sanierungsgebiet ausgewiesen wurde. Die Planungen für die schon vor Jahren zugesagte Umgestaltung der Brückenstraße schreiten ebenfalls voran. Während es für die mit viel Begeisterung begleiteten Konzertforum-Pläne des Stuttgarter Kammerorchesters und der Trias GmbH, die das Rilling-Areal vor drei Jahren erworben hatte, noch keinen endgültigen Beschluss gibt, steht der Bau eines Lehrschwimmbads auf dem Gelände des SV Cannstatt dagegen seit Dezember 2023 fest wie ein Fels in der Brandung. Damals hat der Gemeinderat, als er den Haushalt 2024/25 auf den Weg brachte, einem Baukostenzuschuss in Höhe von 8,7 Millionen Euro für den Traditionsverein zugestimmt.