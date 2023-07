15 Spitze: der Zwiebelrostbraten im Stuttgarter Ratskeller Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der neue Betreiber des Stuttgarter Ratskellers setzt auf Klassiker und eine Speisekarte für jeden Geschmack. Bei den klassischen Gerichten geht die Strategie auch auf, findet unsere Testesserin Kathrin Haasis.









Der Wechsel im Ratskeller ist offensichtlich: Das the im Namen wurde gestrichen und mit Stuttgarter ersetzt, Großschreibung wieder eingeführt. Back to the Roots, so die Botschaft vom neuen Betreiber Milos Vujicic. Das Restaurant im Untergeschoss des Rathauses ist jetzt, wie man sich ein Rathaus-Restaurant vorstellt: Die Speisekarte ist in graues Leder eingebunden, der Schriftzug in Gold gehalten, das Ambiente des teuer sanierten, 2021 eröffneten Lokals gediegen-modern. Vorgängerin Denise Schuler hatte nicht nur den Namen anglisiert, sondern auch mehr dekoriert sowie eine rosafarbene Speisekarte mit angeheiterten Sprüchen („Än echter Schwob isch immer flüssig“) und Cross-over-Gerichten wie Maultaschen-Shakshuka aufgelegt.