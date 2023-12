Neues Restaurant in Stuttgart-Feuerbach: Im Treber &Trester ist vom Bier bis zum Spätzle alles hausgemacht

Neues Restaurant in Stuttgart-Feuerbach

16 Prost! Max und Julius Göttl stoßen auf ihr Lokal Treber & Trester an. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Treber & Trester wird selbst gebraut und alles selbst gekocht. Das Lokal der Brüder Max und Julius Göttl im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach ist das absolute Gegenteil von Systemgastronomie – und ein geglücktes Experiment.











Bei Max und Julius Göttl ist eines zum anderen gekommen. Erst schenkte der Vater den Brüdern eine kleine Brauanlage, dann kaufte die Familie in Feuerbach ein Haus mit einer leer stehenden Kneipe. Und weil Julius Göttl beim Studieren feststellte, dass seine wahre Berufung Koch ist und er in die Lehre ging, war klar, was daraus werden musste: ein eigenes Lokal. Treber & Trester heißt es, denn eigenen Wein und Schnaps hat die Familie auch im Portfolio. „Es kam alles echt gut an“, lautet das Fazit von Max Göttl nach zwei Jahren. Der Informatiker schreibt den Erfolg seinem Bruder zu, weil der zwar wenige, dafür aber wöchentlich wechselnde Gerichte zubereitet.