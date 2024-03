14 Neu im Basta: Philipp Enderle und Basti Sommer (links) mit ihrem Team Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Das Basta ist keine Weinstube mehr, sondern heißt jetzt Lokal. Dabei schenkt Basti Sommer dort sehr süffige Weine aus, aber sein Koch Philipp Enderle serviert ambitionierte französische Küche – und das macht den Unterschied.











Dass das Basta keine Weinstube mehr ist, signalisiert der Name: Das Lokal hat der neue Betreiber Basti Sommer in Lokal Basta umbenannt, denn Weinstuben gibt es in Stuttgart schon genug. Und die Leuchtreklame über der Bar wird nun auch richtig ernst genommen. „Bastagne“ steht da, was natürlich klingt wie Bretagne und mit den täglich auf der Karte stehenden Austern manifestiert wird. Die Muscheln (ein halbes Dutzend für 21 Euro) und der dazu ausgeschenkte Muscadet (6,50 Euro für 0,1 Liter) lassen auch gleich das große Glücksgefühl aufkommen, irgendwo in Frankreich gelandet zu sein. Denn die alte Einrichtung der Weinstube mit viel Holz, Bänken, Vertäfelung und einer abgenutzten Bar wirkt dank neuem Anstrich mit blauer Farbe, witzig-moderner Kunst und weißen Tischdecken ebenfalls wie für ein Bistro gemacht.