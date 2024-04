Neues Restaurant in Ludwigsburg

12 Optisch sind die Platten im Yoake eine Wucht! Foto: Simon Granville

Im Yoake wird aufgetischt, was die asiatische Küche so populär gemacht hat: Sushi natürlich, Frühlingsrollen, Wokgerichte, Kokoscurry und Suppen. Die Gerichte können sich sehen lassen – ebenso wie die schicke Einrichtung des Lokals in Ludwigsburg.











In das 300 Jahre alte Waldhorn gegenüber vom Ludwigsburger Residenzschloss ist die Gegenwart der Gastronomie eingezogen: ein hippes asiatisches Restaurant. An schwarzen Tischen stehen mit schwarz-weißem Samt bezogene Sessel, schummrig ist die Beleuchtung aus silbernen Kugellampen, die Wände sind dunkel gestrichen, schwarz und weiß sind auch die Fotografien, die daran hängen. Yoake heißt das Lokal, das im vergangenen Sommer eröffnete. Seit 2017 wird in dem historischen Wirtshaus schon asiatisch gekocht, Breitengrad 17 nannte es der Vorgänger. Steaks und Seafood, italienische Küche und eine gutbürgerlichen Phase gab es dort davor.