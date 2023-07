11 Gute Stimmung: Chefkoch Ivan Korda (links) und Betriebsleiter Igor Rakocija. Foto: Simon Granville

Im neuen Böblinger Restaurant Bondy steht all das auf der Karte, was zur Zeit in aller Munde ist: also jede Menge Avocado, Lachs und Burger. Die Gerichte sind ebenso hübsch angerichtet wie das Lokal, weshalb sich unsere Testesserin Kathrin Haasis wie in einer Einrichtungszeitschrift fühlt.









Palmen und Agaven schmücken das Böblinger Restaurant Bondy, sandfarben ist die Einrichtung. Helles Holz, Sessel mit Rattangeflecht, Körbe als Lampenschirme, Bilder von Blättern, Blumen und Stränden lassen es wirken, als wäre es aus einer Zeitschrift entnommen. Bondi heißt ein berühmter Beach in Australien. „Good vibes only“ verspricht Leuchtschrift an der Wand des mit Ypsilon geschriebenen Restaurants. Eine Wohlfühlatmosphäre wie aus dem Ikea-Katalog hat Mate Eres in seinem im Februar eröffneten Projekt geschaffen, eine gediegenere Form von Hang Loose.