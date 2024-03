Neues Restaurant im Stuttgarter Süden: Mit dem Numaja – Thai Eatery & Bar kommt neues Leben in die Alte Hupe

Mit dem Numaja – Thai Eatery & Bar kommt neues Leben in die Alte Hupe

8 Athi Suksriphanao ist einer der Betreiber des Numaja und für den Service zuständig. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Alte Hupe stand für bodenständige Schwabenklassiker. Nun ist hier, in Heslach, das Numaja – Thai Eatery & Bar eingezogen, samt optischer Runderneuerung. Nichts ist, wie es war – und trotzdem alles gut: Die Küche überzeugt genauso wie die Bar und der Service.











Als sich das Kult-Lokal Alte Hupe im Stuttgarter Süden im Jahr 2020 für immer verabschiedete, war die Trauer groß. Und es stellte sich die Frage: Wird sich ein würdiger Nachfolger finden? Vier Jahre und zwei Zwischenbetreiber später lautet die Antwort eindeutig: ja - und dennoch ist im Souterrain in der Adlerstraße 41 nun alles anders. Statt auf bodenständige Schwabenklassiker setzen die neuen Inhaber in ihrem Restaurant Numaja – Thai Eatery & Bar, wie der Name schon sagt, auf Thai-Küche.