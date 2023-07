13 Schwäbisch bis zur Perfektion: Dominique-Maurice Niedrist Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Name allein hat einen Klang wie Donnerhall! Die Weinstube Kochenbas ist eine Institution in der Stadt. Der neue Koch Dominique-Maurice Niedrist wird diesem auch vollauf gerecht, findet unser Restaurantkritiker.









Der Schwabe an sich ist ja für gewöhnlich ein genügsamer Mensch, bei schwäbischer Küche jedoch versteht er keinen Spaß. Wer eine lebhafte Diskussion anzetteln will, der fragt einfach in die Runde nach dem besten schwäbischen Restaurant in der Stadt. Der Ochsen in Uhlbach gehört natürlich zu den oft genannten Institutionen, die Weinstube Stetter, die Weinstube Kiste auch. Die Weinstube Kochenbas hätte in der Aufzählung nie gefehlt. Die Kochenbas ist eine Legende. Wobei in den vergangenen Jahren häufiger zu hören war, dass Ruf und Realität auseinanderklaffen.