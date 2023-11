Neues Restaurant im Asemwald: Im Milady’s ist die Aussicht das Hauptgericht

1 Milad Habibian und Dorsa Mihankhah sind die neuen Betreiber des Restaurants im Asemwald. Foto: Caroline Holowiecki

Nach Monaten des Leerstands hat im Asemwald das Sky-Restaurant wiedereröffnet. Die Betreiber des Lokals Milady’s sind in der Wohnstadt keine Unbekannten.











Diesen Moment gönnt sich Milad Habibian. Mit einer Tasse Kaffee in der Hand setzt er sich ans Fenster und lässt einfach nur den Blick schweifen. Vor mehreren Tagen bereits hat der 31-Jährige sein Sky-Restaurant Milady’s im Asemwald eröffnet, aber noch immer hat er sich nicht sattgesehen. Am Taubenschwarm, der immer und immer wieder ums Haus schwirrt, am Falken, der hier regelmäßig in der Luft steht, an den Lichtern der Flugzeuge im Landeanflug auf den Airport und an den Fahrzeugen, die als nicht enden wollender Bandwurm über die Autobahn ziehen. „Jeden Tag, wenn ich nach oben reise, nehme ich mir fünf Minuten, um zu gucken“, sagt er.