Neues Gymnasium Leibniz Stuttgart-Feuerbach: Ein würdiger Abschied vom Schulleiter

1 In der Kirche St. Josef hat die Trauerfeier stattgefunden. Foto: privat

In Gedenken an den überraschend verstobenen Stefan Warthmann (53) wurde eine Trauerfeier abgehalten. Am Freitag, 2. Februar, ist die Beerdigung auf dem Pragfriedhof.











Link kopiert



Der Schock über den plötzlichen Tod von Stefan Warthmann sitzt am Neuen Gymnasium Leibniz in Feuerbach noch tief. An Normalbetrieb ist am größten allgemeinbildenden Gymnasium in Stuttgart in dieser Woche nicht zu denken. Das Kollegium, die Eltern und die rund 1300 Schülerinnen und Schüler haben sich am Mittwoch im Rahmen einer Trauerfeier in der Kirche St. Joseph von ihrem Schulleiter verabschiedet. Der 53-Jährige war vor wenigen Tagen eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.