Prinz Carl Philip (44) und Prinzessin Sofia (39) haben zum dritten Geburtstag ihres jüngsten Sohnes ein neues Bild veröffentlicht. Es zeigt Geburtstagskind Prinz Julian schick herausgeputzt und fröhlich mit seinem Geburtstagskuchen.

Prinzenpaar feiert seinen geliebten Spross

Das Paar veröffentlichte die süße Aufnahme auf seiner Instagramseite. "Heute feiern wir 3 Jahre mit dir, geliebter Julian", hieß es dazu. Das Posting ist zudem mit einem Herzen und einem Luftballon versehen. Das Bild zeigt den kleinen Schweden-Prinzen in einem beigefarbenen Pullover, darunter blitzt ein weißer Hemdkragen hervor. Aufgeweckt schaut der Blondschopf in die Kamera. Vor ihm steht eine gelbe Torte, auf der eine große Zahlenkerze brennt. In einem kurzen Video, das in der Instagramstory gezeigt wurde, staunt er dann über den Rauch der ausgeblasenen Drei.

Prinz Julian ist das Nesthäkchen der Familie. Er ist der jüngste der drei Söhne von Carl Philip und Sofia und auch das jüngste Enkelkind von König Carl Gustaf (77) und Königin Silvia (80). Das Königspaar hat insgesamt acht Enkel. Julian belegt den siebten Rang der schwedischen Thronfolge. Seine Eltern sind seit dem 13. Juni 2015 verheiratet. Sein ältester Bruder Prinz Alexander kam am 19. April 2016 zur Welt, am 31. August 2017 folgte Prinz Gabriel.