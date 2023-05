Große Kulturpläne für den Eckensee in Stuttgart

1 Der Eckensee an der Oper wird zum Schauplatz eines neuen Festivals. Foto: dpa/ Weissbrod

Hochkultur und Subkultur ziehen an einem Strang: Mit dem Festival Artländ soll ein mitunter problematischer Ort in der Stuttgarter Innenstadt kreativ erblühen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Corona hat die Kultur über viele Monate ausgeknockt, aber gleichzeitig auch positive Entwicklungen befördert. Viktor Schoner, Intendant der Staatsoper Stuttgart, denkt an „Solidarität und Zusammenhalt“, die in der Pandemie die heimische Kulturszene stärker als zuvor verbunden hätten. „Irrsinnig“ freut er sich, Teil eines „innovativen Konzepts“ zu sein, das am Eckensee im September für ein „gemeinsames, neues Kulturerlebnis“ sorgen soll.