1 Rund um die Markthalle finden von Donnerstag bis Samstag die ersten Genusstage statt. Foto: z

Vor der Markthalle bauen die Veranstalter noch ein Zelt auf, damit die Gäste trocken bleiben. Am Donnerstag beginnen die Genusstage. „Wir machen das Beste draus“, sagt Wirtin Conny Weitmann. Auch beim Sommerfest sei das Wetter oft schlecht gewesen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Von Donnerstag bis Samstag wird in der City auf neue, genussvolle Weise gefeiert. Nach mehr als 30 Jahren hat sich das einst so beliebte Sommerfest vom Schlossplatz und Eckensee verabschiedet. Personalnot, Abschied von Sponsoren, wachsende Unzufriedenheit mit dem kulinarischen Angebot – die Veranstalter von in.Stuttgart nennen mehrere Gründe, warum sie etwas Neues wagen wollen. Nun also die Genusstage. Das Nachfolgefest wechselt von der XL-Größe auf dem Gelände des Landes zur S-Variante auf städtischen Flächen – und will klein, aber fein sein.