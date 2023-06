1 Wer noch ein altes Windows-Betriebssystem hat, sollte bald auf Windows 10 umstellen. Windows 7 wird bald nicht mehr unterstützt. Foto: Screenshot/Microsoft

Wer von Windows 7 auf ein neues Betriebssystem umsteigen will, muss aufpassen: Nicht alle Angebote sind legal.









Stuttgart - Die Zeit läuft unaufhaltsam ab. Am 14. Januar 2020 beendet Microsoft die Unterstützung für Windows 7. Konkret heißt das: Es werden keine Sicherheitslücken mehr gestopft. Einfach mit dem zehn Jahre alten Betriebssystem weiterzuarbeiten ist also keine Option. Wer nicht auf Linux oder einen Apple-Rechner umsteigen will, kommt an Windows 10 also nicht mehr vorbei. Doch wie kommt man am besten zu einer Lizenz? Was kostet das, und auf welche Fallstricke muss man achten? Bei der Beantwortung dieser Fragen kommt man leider zu der Erkenntnis, dass die Situation von Geschäftemachern und sogar Betrügern schamlos ausgenutzt wird.