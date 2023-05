1 Der offizielle Spatenstich läutet die Erschließung des rund sieben Hektar großen Gebiets in Kleinbottwar ein. Foto: Werner Kuhnle

Im Gebiet Scheibenäcker finden bis zu 700 Menschen Platz. Die Erschließung ist gestartet. Die Nachfrage nach Grundstücken ist gut. Doch der Mega-Boom scheint vorüber zu sein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Man muss wahrscheinlich sehr lange suchen, um eine Gemeinde zu finden, die in den kommenden Jahren im Vergleich zu ihrer Einwohnerzahl so stark wachsen wird wie Kleinbottwar. Wie der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter am Donnerstagabend beim Spatenstich für das Neubaugebiet Scheibenäcker verkündete, würden auf dem rund sieben Hektar großen Areal im Stadtteil in naher Zukunft 600 bis 700 Frauen, Kinder und Männer leben. Aktuell sind in Kleinbottwar rund 1600 Bürger gemeldet, sodass sich der Ort um nahezu die Hälfte vergrößern wird.