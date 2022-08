1 Eine besondere Atmosphäre soll den Moment der Eheschließung unvergessen machen. Foto: /Christiana Kunz

Von November bis Februar können Paare im Rathaus der Barockstadt in romantischem Rahmen den Bund der Ehe eingehen.















In Ludwigsburg können sich Paare im Standesamt bald in besonders romantischem Rahmen trauen lassen: Die Stadtverwaltung bietet bald Kerzenscheintrauungen an. Sie finden von November bis Februar in den Wintermonaten bei Dämmerung am späten Nachmittag statt.

Das Trauzimmer wird für die Trauungen mit LED-Kerzen, Lichterketten und winterlichem Schmuck dekoriert. „Viele Menschen – insbesondere diejenigen, die nicht kirchlich heiraten – wünschen sich eine festliche standesamtliche Trauung“, weiß Sarah Gutscher, Leiterin des Standesamts. „Bei den Kerzenscheintrauungen sorgen die Dekoration und das Licht für besinnliche und romantische Stimmung.“

Trauungen auch im Schloss oder Märchengarten

Die genauen Termine können beim Standesamt erfragt werden. Zusätzlich gibt es am Samstag, 10. Dezember, Kerzenscheintrauungen im Sitzungssaal des Rathauses. Das besondere Angebot kostet 50 Euro Aufschlag. Wer samstags den Bund der Ehe eingehen möchte, muss weitere 60 Euro drauflegen. Darüber hinaus bieten an einigen Samstagen das Residenzschloss und das Schloss Favorite eine besondere Kulisse für standesamtliche Hochzeiten. Im Sommer steht mittwochs zu bestimmten Terminen der Mathildengarten im Blühenden Barock zur Verfügung.