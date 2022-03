1 So sieht die Bahn aus, die zwischen Schloss und Riesenrad fahren wird. Foto: privat/Eventstifter

Ludwigsburg - So lange dreht sich das Riesenrad am oberen Ende der Bärenwiese in Ludwigsburg eigentlich noch nicht. Die Organisatoren und Sponsoren ziehen nach zwei Wochen Betrieb aber bereits ein erstes positives Fazit. Um die 30 000 Fahrgäste hätten den Weitblick über Ludwigsburg und die Region bereits genossen, teilt der Veranstalter Eventstifter mit.

Die Verantwortlichen in Ludwigsburg wollen nun die verschiedenen touristischen Angebote noch besser in Szene setzen. Deshalb soll bald eine Bimmelbahn zwischen dem Riesenrad und dem Schlosshof verkehren. „Der erste Testlauf wird bereits dieses Wochenende stattfinden“, heißt es in einer Mitteilung. Von Freitag bis Montag wird Karl-Heinz Thaldorf, der die Bahn betreibt, die Besucher in seinem „Bähnle“ mit zwei Anhängern chauffieren. Wenn es gut angenommen wird, soll das außergewöhnliche Verkehrsmittel dann an fünf bis sieben Tagen in der Woche die Fahrgäste befördern, solange das Riesenrad in der Stadt ist.

Riesenrad in Ludwigsburg bliebt bis Ende Mai

Obwohl das Wetter in den vergangenen Wochen mit Sturm nicht unbedingt dazu eingeladen hat, sich in luftige Höhe zu begeben, der Plan der Touristiker ist aufgegangen: Das europaweit größte mobile Riesenrad hat sich zu einem Besuchermagnet entwickelt.

Das Riesenrad „City Star“ in Ludwigsburg soll sich bis mindestens Ende Mai weiter drehen. Es ist täglich zwischen 11 und 20 Uhr geöffnet. Tickets sind über www.easyticket.de sowie weiteren Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere Infos zum „City Star“ gibt es im Internet unter www.riesenrad-citystar.de .