1 Tua will sich mit seinem Album nach dem Guten ausstrecken. Foto: Leonel Ruben

Tua hat mit seiner Musik den Deutschrap geprägt. Jetzt meldet sich das Orsons-Mitglied mit neuem Soloalbum zurück. Und das klingt überraschend optimistisch.











Link kopiert



Ein Roadtrip durch Südeuropa, das Auto schlängelt sich durch enge Straßen, Palmen ziehen vorbei. „Marlboro und Coca-Cola / Irgendwo in Südeuropa / Für immer oder bis Oktober / Der Himmel ist weit und blau“, singt Tua im Auto sitzend. Nach fünf Jahren veröffentlicht der Musiker am 15. März ein neues Album und was schon seine erste sommerlich-leichte Single „Weit und blau“ mit dazugehörigem Musikvideo bei ihrer Veröffentlichung angedeutet hat, setzt sich auch in den anderen Liedern fort: Tua hat seinen in Schwarzweiß gehaltenen künstlerischen Output in Farbe getaucht. Die Songs sind versöhnlicher, beschwingter, weniger schwer.