Der Messengerdienst Whatsapp hat eine neue Funktion für das Betreiben öffentlicher Kanäle gestartet. Administratoren und Administratorinnen von Kanälen können darüber Texte, Fotos, Videos oder Umfragen an ihre Follower schicken, wie das Tochterunternehmen des Meta-Konzerns am Donnerstag erklärte. Zunächst steht die Administratorfunktion demnach einer ausgewählten Reihe von Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem FC Barcelona zur Verfügung.