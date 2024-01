Neueröffnungen in der City: Zwei Upgrades für Stuttgarter Hotelgäste

Neueröffnungen in der City

Mittendrin oder mit viel Aussicht: Touristen und Geschäftsreisende haben in Stuttgart zwei neue Übernachtungsmöglichkeiten. Aber das Ruby Hotel in der Innenstadt und das Radisson Blu im Porsche Design Tower haben auch für die Einheimischen etwas zu bieten.











Alexander Pfizenmaier und seine Mitarbeiter müssen seit Wochen ständig Fenster putzen. Viele Passanten drücken sich an den Scheiben die Nase platt: Es liegt am „Wow-Effekt“, den das Ruby-Hotel in Stuttgarts Innenstadt auslöst, ist sich dessen Leiter sicher. Wo früher im Einkaufszentrum Gerber Klamotten verkauft wurden, steht nun eine schimmernde Bar im Mittelpunkt. Im Vintagestil wurde die Lobby eingerichtet, mit Samt- und Ledersesseln, Antiquitäten und scheinbar alten Möbeln. Als Dekoration dienen Glaskolben, Fläschchen, Fässer, kuriose Geräte aus dem historischen Labor des Alchemisten oder der Weinkellerei. „Es ist ein Schmuckstück geworden“, findet Alexander Pfizenmaier. Seit Dezember hat das Ruby Hanna geöffnet – vier Wochen nach dem Radisson Blu auf dem Pragsattel.