Neue Plakate kündigen die Nachfolge an: Die Räume des ehemaligen Fellbacher Bioladens in zentraler Lage am Bahnhof der Eisenbahnstraße sind bereits wieder vermietet. Was erwartet die Kunden?

Noch immer kleben einige rote Schilder mit dem Hinweis auf den Räumungsverkauf an den großen Schaufenstern nahe dem Fellbacher Bahnhof. Mitte des Monats war der Biofachmarkt unter dem Label „Biomax“ mit insgesamt rund 300 Quadratmetern Fläche in zentraler Lage in der Stadt aufgegeben worden.

Nur wenige Tage später steht Arkan Salahaddin-Ahmed auf einer Leiter und klebt Plakate an derselben großen Schaufensterfläche an, die darauf hinweisen, dass es keinen Leerstand an dieser Stelle geben wird, sondern bald wieder die Türen geöffnet werden. „Neueröffnung Supermarkt, coming soon“ heißt es auf den farbigen Streifen.

Arkan Salahaddin-Ahmed berichtet, dass hier bald ein Supermarkt einziehen soll. In dem Ori-Markt, so wird das neue Lebensmittelgeschäft heißen, sollen, wie der Name schon andeutet, orientalische Lebensmittel angeboten werden – dazu zählen unter anderem verschiedene Hülsenfrüchte, Trockenwaren, aber auch frisches Obst und Gemüse. Ebenso soll eine Kühltheke – unter anderem mit Milchprodukten – integriert sein. „Wir sind von der guten Lage direkt am Fellbacher Bahnhof überzeugt“, sagt Inhaberin Nicole Salahaddin. Sie hätten schon lange damit geliebäugelt, einen Lebensmittelmarkt zu führen, die passenden Räume hätten sich aber bisher nicht aufgetan. Für die beiden ist es eine neue Branche, seit 15 Jahren betreiben sie eine Reinigungsfirma.

Die Eröffnung des Supermarkts am Fellbacher Bahnhof ist im März geplant

Angedacht ist die Eröffnung am 1. März. Denn zunächst müssen die Räume noch leer geräumt werden. Der Bioladen „Biomax“ ist für Kunden weiter in der Zentrale in Weinstadt-Endersbach erreichbar ( www.meinbiomax.de ). Dort sind inzwischen auch zwei Mitarbeiterinnen aus Fellbach im Einsatz.

Wie Nicole Salahaddin erzählt, ist in dem neuen Supermarkt auch ein kleiner Brotofen geplant, in dem Fladen frisch gebacken werden können. Außerdem soll es frischen Kaffee und türkische Backwaren geben. Doch zunächst steht noch einiges an Arbeit an, bis die Türen geöffnet werden. Auch eine Homepage ist derzeit in Arbeit.