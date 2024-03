11 Laut Tiefbauamt liegen die Arbeiten im Zeitplan. Foto: Uli Nagel

Der Umbau des Bahnhofsvorplatzes liegt im Zeitplan und Kostenrahmen. Weite Teile des neuen Belags sind fertig, und in den kommenden Wochen werden die großen Baumbeete bepflanzt und der Trinkbrunnen errichtet.











In nicht einmal mehr drei Monaten startet die Fußball-EM, die ein Millionenpublikum vor den Fernseher locken wird und zigtausende Fußballfans in die Stadien. Das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland wird am 14. Juni um 21 Uhr in München angepfiffen. Das erste von fünf Spielen in Stuttgart gibt es dann zwei Tage später mit der Partie Slowenien gegen Dänemark. Die wohl erste echte Bewährungsprobe für den Bahnhof Bad Cannstatt und seinen neugestalteten Vorplatz. Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun.