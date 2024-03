Neuer Sommerflugplan: Diese neuen Reiseziele gibt es am Stuttgarter Flughafen

Diese neuen Reiseziele gibt es am Stuttgarter Flughafen

1 Die Lufthansa ist vor allem mit ihrem Ableger Eurowings der größte Anbieter in Stuttgart. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Fliegen ist wieder im maßvollen Aufschwung. Das spiegelt der aktuelle Sommerflugplan für Stuttgart mit neuen Verbindungen – und bereits bekannte leben wieder auf. Aber es gibt auch Abstriche.











Am Sonntag, 31. März, beginnt mit der Umstellung auf die Sommerzeit der Sommerflugplan am Stuttgarter Flughafen. Bedeutende Veränderungen bringt er nicht. Das gilt sowohl für die Flugziele, als auch für die Zahl der angebotenen Flüge. Drei Prozent mehr Starts als im Vorjahreszeitraum wird es geben. Darin spiegelt sich der verhaltene Trend an den deutschen Flughäfen insgesamt.