1 Der Neue ist ein alter Hase an der Goldberg-Realschule. Foto: Eibner-Pressefoto/Sandy Dinkelacker

Jochen Kubin ist als Leiter der Realschule am Goldberg offiziell eingesetzt – bereits seit dem Schuljahr 2019/2020 war er Konrektor in Sindelfingen. Er sagt, er wolle „das Gold in den Köpfen“ fördern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Jetzt ist es auch amtlich: Mit einem Festakt wurde am Donnerstagnachmittag Jochen Kubin als Leiter der Realschule am Goldberg (RSG) in Sindelfingen offiziell eingesetzt. „Wer mit Ihnen arbeiten darf, erlebt Sie als Gewinn“, beglückwünschte Angela Huber, leitende Schulamtsdirektorin am Staatlichen Schulamt Böblingen, den neuen Chef aus Sicht des Kollegiums. Analog zum Namen des Ortes wolle Jochen Kubin „das Gold in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler fördern“, ist sich Diemut Rebmann, geschäftsführende Schulleiterin der Gemeinschaftsschule Goldberg in Sindelfingen, sicher.