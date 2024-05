1 Stuttgart steuert auf einen neuen Rekord bei der Briefwahl zu. Foto: Max Kovalenko/Lichtgut

Vor den Pfingstferien haben viele Wählerinnen und Wähler noch schnell Briefwahl für den Urnengang am 9. Juni beantragt. Am Dienstag, 11. Juni, soll das Ergebnis der Kommunalwahl vorliegen.











Link kopiert



In der Landeshauptstadt haben bis Donnerstag dieser Woche 102 000 Wählerinnen und Wähler für die Urnengänge am 9. Juni Briefwahl beantragt. An der Wahl vor fünf Jahren hatten sich am Ende 83 557 Menschen per Brief beteiligt. Kurz vor den Pfingstferien sei die Zahl der Anträge auf Briefwahl deutlich angeschwollen, sagt Matthias Fatke, der Leider des Wahlamtes, inzwischen zeige die Kurve wieder nach unten. Er rechnet bis zum Wahltag mit 120 000 bis 130 000 Anträgen. Zur Kommunalwahl sind rund 438 000 Menschen zugelassen, zur Europawahl 375 000, zur Regionalwahl 368 000.