Seit 60 Jahren treffen sich Stuttgarter auf der Uhlandshöhe zum Minigolfspielen - die Bahn ist die älteste der Region. Jetzt hat ein neuer Pächter die Schläger übernommen und mit seinem Minigolfgärtle eine grüne Oase mit Panoramablick geschaffen.









Bahn 18 ist der Endboss für die meisten. Die Bahn mit Rampe und Netz, Schicksalsprüfung vor dem Einzug in den Minigolfolymp. „Die schafft man mit einem oder man kassiert eine Sieben“ ist die wohl am meisten verbreitete Weisheit auf den Minigolf-Courts der Region. Und das schon vor 60 Jahren: 1962 eröffnet Familie Schwab auf der Uhlandshöhe ihre Minigolfbahn, das klassische Line-up mit den 18 ikonischen Bahnen ist bis heute unverändert. Wo in der Stadt gibt es denn bitteschön sonst noch einen Ort, der sich in den letzten 60 Jahren im Grunde nicht verändert hat?