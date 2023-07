4 Merdan (30) ist stolz auf seinen neuen Kiosk. Foto: Katrin Maier-Sohn

Ein Ort um einen Moment inne zu halten - das will der neue Kiosk am Marienplatz sein. Gleichzeitig soll es aber auch ein Treffpunkt sein, um sich auszutauschen und ein Kaltgetränk mit Freund:innen zu genießen. Das Bauchlädle direkt unter der Zacke ist der neue Place to be im Stuttgarter Süden.