Ein Lkw-Fahrer ist in der Straße Neue Weinsteige im Stuttgarter Süden unterwegs und hat offenbar seinen Ladekran nicht vollständig eingefahren und damit eine Ampel beschädigt. Die Einzelheiten.















Ein 62 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Mittwochvormittag in der Straße Neue Weinsteige in Stuttgart-Süd mit dem Ladekran des Aufliegers an einer Ampel hängen geblieben und hat diese beschädigt.

Wie die Polizei berichtet, war der 62-Jährige gegen 10.40 Uhr mit seinem Lastwagen samt Auflieger und Ladekran in der Straße Neue Weinsteige in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Dabei war der Ladekran offenbar nicht vollständig eingefahren. Auf Höhe der Hausnummer 66 beschädigte der Ladekran die über der Fahrbahn angebrachte Signalanlage einer Ampel.

Verletzt wurde niemand, zur Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens gibt es noch keine Erkenntnisse. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.