1 In die neuen Modulbauten in Plieningen werden Ende Mai die ersten Geflüchteten einziehen. Foto: Torsten Schöll

In Plieningen ist in wenigen Tagen eine Flüchtlingsunterkunft in neuartiger Modulbauweise bezugsfertig. Es ist die erste von acht geplanten Einrichtungen dieser Art in Stuttgart.











In die neue Flüchtlingsunterkunft in Plieningen sollen nach Auskunft der Stadt bereits am 27. Mai die ersten Geflüchteten einziehen. In den quaderförmigen Gebäuden, die in einer neu entwickelten Modulbauweise errichtet wurden, können bis zu 156 Menschen untergebracht werden.