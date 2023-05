1 Bei Daimler drohen wieder harte Auseinandersetzungen zwischen Betriebsrat und Management. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Daimler-Betriebsrat befürchtet, dass wegen der Corona-Krise auch in der Produktion Jobs gestrichen werden könnten. Zudem sollen IT-Arbeitsplätze ausgelagert und die Daimler-Holding umgebaut werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Der Daimler-Betriebsrat will eine deutliche Verschärfung des Sparkurses verhindern und verlangt von der Unternehmensleitung neue Zusagen für die Entwicklung der einzelnen Standorte. Denn es gebe eine große Verunsicherung in der Belegschaft. „Das große Bild muss auf den Tisch, es geht ums Ganze. Wir brauchen einen klaren Fahrplan“, heißt es in einem internen Schreiben von Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht und dessen Stellvertreter Ergun Lümali an die Mitarbeiter. Das Papier liegt unserer Zeitung vor.