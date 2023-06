10 Unter dem Titel Stellwerk S steht der detailgetreue Nachbau der Stuttgarter Innenstadt in Herrenberg. Der Betreiber will nun damit nach Stuttgart ziehen – am liebsten ins Breitling-Haus oder ins Metropol. Foto: factum//Simon Granville

Der weltweit größte Nachbau einer City soll in Stuttgart Touristen wie Einheimische begeistern. Noch steht die Anlage in Herrenberg. Der Betreiber will mit Klein-Stuttgart am liebsten ins Breitling-Haus oder Metropol ziehen.









Stuttgart - Mitten in Stuttgart, in den Räumen eines S-Bahn-Aufgangs, ist in drei Jahrzehnten ein zweites Stuttgart gewachsen – 160-mal kleiner als das Original. Komprimiert auf 750 Quadratmetern entstand eine Eisbahnwunderwelt, die mit einfachen Mitteln Großes schafft: Aus einem handelsüblichen Lippenstift etwa hat der 2012 im Alter von 52 Jahren verstorbene Bahnmitarbeiter Wolfgang Frey ein Zementsilo gemacht. Der Grundkorpus des Bülowturms ist eine Keksdose. Aus Tampons, die in Wasser aufquellen, bastelte er Bäume, aus Stecknadeln Laternen, aus Radiergummis Autos.