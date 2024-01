Caren Miosga statt Anne Will: Caren Miosga startet mit einem alten Bekannten

Am Sonntag startet die Anne-Will-Nachfolgerin mit ihrer ersten Talkrunde in der ARD. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wird zu Gast sein. Arbeitstitel: „Merz richtet die CDU neu aus – wird Deutschlands Zukunft konservativ?“

Politische Talkrunden könnten in unsicheren Zeiten eine Orientierung geben, aber allzu oft sind die TV-Debatten mit den gleichen Gästen besetzt und deren Schlagabtausch wirkt langweilig und inszeniert. Damit soll nun Schluss sein, wenn die mit 16 Jahren dienstälteste Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga am Sonntag um 21.45 Uhr in der ARD die Nachfolge von Anne Will antritt. Miosga wagt Neues und das könnte spannend werden.

Sie will ihre Gäste an einem gemütlichen Holztisch im Studio Adlershof in Berlin „zu längeren und tiefer gehenden Gesprächen“ bewegen. Statt einer Plauderei von vier oder fünf Mitdiskutanten in Clubsesseln soll es laut NDR mit Menschen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur künftig Einzelgespräche geben, ergänzt mit Diskussionen mit weiteren Gästen, kurzen Reportagen und „informativen Erklärstücken“.

Breitbeinige Caren Miosga auf dem Tisch im Tagesthemen-Studio

Wie bitte, Erklärstücke, also Volksaufklärung am Sonntagabend, wo die Zuschauer eigentlich Entspannung suchen? So ganz risikofrei wird das nicht sein, aber Caren Miosga ist es zuzutrauen, den Spagat zu schaffen. Für Überraschungen ist die aus Peine gebürtige Slawistin - die mit einem Pathologen verheiratet ist und zwei Kinder hat - gut. Schon 1999 begann sie – die einst als Reiseführerin in Moskau tätig war – ihre Karriere als Filmautorin beim NDR, eine erfahrene Nachrichtenfrau durch und durch.

Einiges Aufsehen erregte sie 2014, als sie breitbeinig und in Strümpfen auf dem Tisch im Tagesthemen-Studio stehend über den Tod des Schauspielers Robin Williams berichtete. Der war in seiner Rolle als Lehrer im „Club der toten Dichter“ auch einmal aufs Pult gesprungen, um eine „andere Perspektive“ einzunehmen. Um diese Suche nach dem anderen Blickwinkel scheint es der 54-jährigen Miosga auch zu gehen. In einem Interview mit der „Welt“ bekräftigte sie einmal die Aufgabe der Journalisten, zur politischen Bildung beizutragen, mit einer Einschränkung: „Es ist auf keinen Fall Aufgabe von Journalisten, den Menschen eine Haltung vorzugeben.“

Caren Miosga will Gespräch und keinen Krawall

Und in der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ bekräftigte sie vor wenigen Tagen, dass sie „keine Lust mehr auf inszenierten Krawall“ in den Talkrunden habe. Sie wolle eine Gesprächssendung, in der man einfach „mehr lerne“ als bisher. In ihrem Umfeld wird die Idee mit einer Party verglichen und gefragt, wo denn die besten Gespräche stattfänden – das seit nicht im Wohnzimmer, sondern oft zurückgezogen in der Küche der Fall.

Caren Miosga verriet der „Zeit“ im Interview auch ihr Küchenrezept: „Ein gutes Gespräch lebt davon, dass ich Fragen stelle, deren Antwort ich noch nicht kenne. Und ich habe gelernt, dass ich Gesprächspartner verprelle, wenn ich Fragen stelle, die mich cool aussehen lassen, aber unsinnig konfrontativ oder eitel sind.“ Kenner der Medienszene könnten dies als Seitenhieb auf den Moderator Markus Lanz (ZDF) verstehen.

Erste Miosga-Talkshow mit CDU-Chef Friedrich Merz

Für den neuen Job hat Miosga ihre Festanstellung beim NDR aufgegeben und eine eigene Firma – die Mio media - gegründet. Dem Vernehmen ist ihr Vertrag mit dem NDR zunächst mal auf zwei Jahre befristet mit 30 Sendungen pro Jahr. Anne Will hatte in den letzten zwei Jahren ihrer Sendung keine AfD-Vertreter mehr eingeladen, Caren Miosga wird das ändern und auch AfD-Leute ins Studio holen, sofern sie zum „konstruktiven Gespräch“ bereit sind.

Zum Auftakt ihrer Sendung am Sonntag ist einer dabei, der nie den Weg zu Anne Will gefunden hat: der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wird befragt unter dem Motto: „Merz richtet die CDU neu aus – wird Deutschlands Zukunft konservativ?“ Weitere Gäste sind die „Zeit“-Journalistin Anne Hähnig und der Soziologieprofessor Armin Nassehi.

Caren Miosga, Sonntag, 21.45 Uhr, Das Erste