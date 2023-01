7 In „Physical 100“ treten 100 Menschen in einen sportlichen Wettkampf. Foto: Netflix

Netflix setzt den Erfolg von „Squid Game“ fort. Die neue Serie „Physical 100“ aus Südkorea verbindet sportliche Extreme mit mentaler Stärke. Wo die Sendung läuft und was man sonst wissen muss.















Die neue Netflix-Serie aus Südkorea ist etwas für Fans von „Ninja Warrior“ und „Squid Game“: In „Physical 100“ treten nun 100 superfitte Menschen gegeneinander an und kämpfen um den Titel.

Eine Kombination aus physischer und mentaler Stärke

Die Serie besteht dabei aus einem sportlichen Wettkampf, bei dem die Kandidaten sich zermürbenden Aufgaben stellen müssen. Aber nicht nur physische Stärke ist wichtig – das Konzept erfordert außerdem mentale Kraft. So gibt es beispielsweise keinen Moderator, sondern nur Anweisungen einer Stimme, die über Schallwellen auf einer Leinwand visualisiert wird.

Das sind die Teilnehmer

Unter den 100 Kandidaten ist auch ein Deutscher: Das Fitness-Model Florian lebt bereits seit vier Jahren in Südkorea und hat auf Instagram über 83.000 Follower. Außerdem nehmen andere Persönlichkeiten wie beispielsweise Olympiasieger im Turnen Yang Hak-seon aus Südkorea und der amerikanische Baseballspieler Dustin Nippert an dem neuen Format teil. Die Sendung ist sehr divers: Von Berufssoldaten über Tänzer bis hin zu Cheerleadern bietet die Serie ein breites Bild an Kandidaten. Diese kämpfen um das Preisgeld von 300 Millionen Won (umgerechnet 223.340 Euro).

Wann neue Folgen kommen

Der Erfolg gibt Netflix recht: Bereits nach einer Woche ist die Serie unter den weltweiten Top 10 des Streaming-Anbieters.

Zu sehen gibt es die Serie auf Netflix. Am 31. Januar erscheinen Folgen 3 und 4, ab dann werden bis zum Finale am 21. Februar jeden Dienstag zwei weitere Episoden erscheinen.