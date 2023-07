1 Auf Google Street View sind jetzt neue Aufnahmen aus Stuttgart zu sehen. Wir stellen alte und neue Aufnahmen gegenüber. Foto: Google/JuxtaposeJS

Wer regelmäßig Google Street View nutzt, durchlebte nicht nur in Stuttgart immer wieder eine Zeitreise. Damit ist jetzt Schluss. Das Technologieunternehmen hat neue Bilder aus dem Kessel veröffentlicht. Wie hat sich die Stadt verändert?









Die Stuttgart-Zeitreise mit Google Street View ist Geschichte! Nach stolzen 13 Jahren hat das Technologieunternehmen in seinem Kartendienst die Panoramabilder der 20 größten deutschen Städte aktualisiert. Wer also virtuell durch Stuttgart, München oder Berlin laufen will, sieht jetzt wirklich, wie es dort aussieht.