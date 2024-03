Wie viel Italien steckt in Ludwigsburg?

1 Bei der Stadtführung gibt’s viel zu sehen. Hier die Statue von Eberhard Ludwig im Vestibül des Schlosses. Foto: Werner Kuhnle

Bei einer neuen Stadtführung begeben sich die Gäste auf die Spuren italienischer Einflüsse und Persönlichkeiten in der Barockstadt. Kulinarisches inklusive.











Link kopiert



Ein lauer Sommerabend, ein Gläschen Vino, der Blick auf die Arkaden . . . Manchmal fühlt es sich auf dem Ludwigsburger Marktplatz schon so an, als wäre man irgendwo im schönen Italien. Nicht umsonst wird Ludwigsburg auch das „Venedig des Nordens“ genannt. Das kommt nicht von ungefähr. Italienische Einflüsse haben das Gesicht der Stadt geprägt. Wie genau, das zeigt eine neue Stadtführung namens Bella Italia. Kerstin Bamler nimmt dabei ihre Gäste mit auf eine lehrreiche und kulinarische Tour auf den Spuren italienischer Einflüsse in Ludwigsburg.