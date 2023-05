6 Zwanglos mit dem Oberbürgermeister ins Gespräch kommen: Die Bürger nutzen das neue Angebot rege. Teilweise stehen sie sogar Schlange dafür. Foto: factum/Simon Granville

Die Ludwigsburger dürfen dem OB in seiner formlosen Sprechstunde die Meinung sagen. Tatsächlich stehen die Bürger teilweise Schlange für ein Gespräch. Was sie sagen, überrascht sogar den Oberbürgermeister – und seinen Vater.









Ludwigsburg - Nach zwei Stunden in der Kälte auf dem Rathausplatz weiß Matthias Knecht, was gut für Ludwigsburg wäre. Wenn Polizei und Feuerwehr ihre Martinshörner nicht immer so laut stellen würden. Wenn es attraktivere Spielplätze in der Oststadt gäbe und einen Zebrastreifen am Westportal. Toll wären auch zentrale Sammelstellen für Windeln, damit sie sinnvoll weiter verwertet werden können.